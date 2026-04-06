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Wer hat was gesehen? Passanten finden schwer verletzten Mann in Cotta

Passanten haben in Dresden-Cotta einen schwer verletzten Mann auf einem Gehweg entdeckt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Von Emelie Herrmann

Dresden - Passanten haben am Ostersonntag einen schwer verletzten Mann in Dresden-Cotta gefunden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 22-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolfoto)
Der 22-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolfoto)  © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Passanten den 22-Jährigen kurz nach sieben Uhr am Morgen an der Einmündung Rudolf-Renner-Straße/Kesselsdorfer Straße.

Dort soll der Mann mit schweren Verletzungen auf dem Fußweg gelegen haben. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Da unklar ist, wie die Verletzungen entstanden sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Wer also Hinweise liefern kann bzw. etwas beobachtet hat, das mit einem Unfall oder einem Gewaltdelikt in Verbindung steht, wird gebeten sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Nummer (0351) 483 22 33 zu melden.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa

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