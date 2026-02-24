Wer kann Hinweise geben? Einbruch in Ilfelder Schulgebäude
Ilfeld (Landkreis Nordhausen) - Unbekannte Täter sind laut Polizei am frühen Samstagmorgen in eine Schule in der Schröderstraße in Ilfeld eingedrungen.
Wie am Montag bekannt wurde, ereignete sich die Tat am Samstag zwischen 3.15 Uhr und 3.40 Uhr.
Das zuständige Sicherheitsunternehmen bemerkte den Einbruch glücklicherweise.
Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie die Kellerräume.
Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizei in Nordhausen bittet um Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen unter der Telefonnummer 03631/960.
Titelfoto: 123RF/sdecoret