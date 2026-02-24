Wer kann Hinweise geben? Einbruch in Ilfelder Schulgebäude

Ilfeld ( Landkreis Nordhausen) - Unbekannte Täter sind laut Polizei am frühen Samstagmorgen in eine Schule in der Schröderstraße in Ilfeld eingedrungen.

Über ein Fenster gelangten Unbekannte in eine Schule in Ilfeld und durchsuchten die Kellerräume. (Symbolbild) © 123RF/sdecoret

Wie am Montag bekannt wurde, ereignete sich die Tat am Samstag zwischen 3.15 Uhr und 3.40 Uhr.

Das zuständige Sicherheitsunternehmen bemerkte den Einbruch glücklicherweise.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie die Kellerräume.