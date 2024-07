Widerlicher Zwischenfall in S-Bahn: Mann entblößt sich vor Mädchen

In einer Nürnberger S-Bahn ist es am vergangenen Donnerstagmittag zu einem erschreckenden Zwischenfall gekommen. (Symbolbild) © picture alliance/dpa

Wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten, hat sich der Vorfall bereits am zurückliegenden Donnerstag in einer Bahn der Linie 2 abgespielt.

Demnach setzte sich der bislang noch unbekannte Mann während der Fahrt gegen 12.21 Uhr neben die Kinder. Nach einigen Minuten stand er auf und ging weiter, wobei sein Geschlechtsteil aus der Hose hing. Die Mädchen konnten dies demnach deutlich sehen, drehten sich direkt beschämt weg.

Nach der Ankunft am Haltepunkt in Ottensoos verließen die Zwölfjährigen gegen 12.41 Uhr die S2 und vertrauten sich unmittelbar ihrer Großmutter an, die am Bahnsteig bereits auf sie gewartet hatte.

Diese informierte sofort die Bundespolizei.