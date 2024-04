19.04.2024 13:21 564 Wieder Amok-Alarm in Wuppertal: Hinweise auf verdächtige Person!

Erneuter Amok-Alarm an einer Schule in Nordrhein-Westfalen! Wieder betrifft es ein Gymnasium in Wuppertal.

Von Florian Fischer

Wuppertal - Erneuter Amok-Alarm an einer Schule in Nordrhein-Westfalen! Wieder betrifft es ein Gymnasium in Wuppertal. In Wuppertal gibt es derzeit einen Amok-Alarm. © Tim Oelbermann "Wir haben Hinweise über eine verdächtige Person im Bereich eines Gymnasiums erhalten", bestätigt eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Daher seien die Beamten mit starken Kräften im Einsatz. "Die Meldung kam gegen 10 Uhr. Daher sind wir mit starken Kräften vor Ort", so die Sprecherin. Nach Angaben der "BILD" haben sich die Schüler in ihren Klassen eingeschlossen und verbarrikadiert. Demnach haben sich Spezialeinsatzkommandos aus dem ganzen Bundesland in Wuppertal eingefunden. Polizeimeldungen Heftiger Beziehungsstreit: 44-Jährige tötet Mann Über Verletzte gibt es derzeit keine Informationen. Jedoch sitzen mehrere Schüler und Schülerinnen völlig aufgelöst und weinend vor dem Schulkomplex im Stadtteil Barmen. Auch besorgte Eltern sind bereits eingetroffen. Rettungskräfte und Notfallseelsorger kümmern sich um die Angehörigen. Polizei Wuppertal informiert über "X" Anlaufstelle für Angehörige eingerichtet Zahlreiche Einsatzkräfte sind an dem Gymnasium vor Ort. © Vincent Kempf Als Anlaufstelle für Angehörige ist das Einwohnermeldeamt des Wuppertaler Stadtteils zur Verfügung gestellt worden. Demnach stehe auch die gesamte Evakuierung des Gymnasiums bevor. Zudem hat sich die fußläufig erreichbare St. Antonius Kirche auf Aufnahme der Schüler vorbereitet. Um 12.45 Uhr haben auch die ersten Kinder in Polizeibegleitung das Gebäude verlassen. Polizeimeldungen Streit unter Jugendlichen eskaliert: 16-Jähriger mit blutender Stichwunde entdeckt Aufgrund des Einsatzes kommt es daher zu Beeinträchtigungen im Bereich des Gymnasiums an der Sedanstraße, da Teile der Wuppertaler Innenstadt abgesperrt worden sind. Erstmeldung vom 19. April um 11.42 Uhr; Update von 13.21 Uhr.

Titelfoto: Tim Oelbermann