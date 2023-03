Wieder sexuelle Belästigung in Leverkusen - treibt ein Serientäter sein Unwesen?

Treibt ein Serientäter in Leverkusen sein Unwesen? Die Polizei meldete nun zwei weitere Fälle von sexueller Belästigung. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Treibt ein Serientäter in Leverkusen sein Unwesen? Wie die Polizei Köln meldete, gab es erneut Übergriffe auf zwei Frauen.

Am gestrigen Donnerstagmittag gegen 16.30 Uhr kam es im Stadtteil Lützenkirchen zu einem Vorfall an der Straße Am Gierlichshof. Dort soll ein Mann eine Frau massiv bedrängt haben. Erst als das Opfer den Täter wegstieß, machte sich dieser über die Straße Klief in Richtung Forellental aus dem Staub.

Der "blonde und eher glatthaarige Mann" trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze College-Jacke mit heller Rücken-Aufschrift, eine dunkle Cargohose und schwarze Schuhe.

Knapp zwei Stunden später ereignete sich dann in Opladen ein weiterer Fall. Auf einem Parkplatz an der Kämpchenstraße soll der mutmaßlich gleiche "sportlich gekleidete" Täter eine zweite Frau attackiert haben. Diese war gerade dabei in ihr Auto zu steigen.

Aufgrund der heftigen Gegenwehr der Frau flüchtete der Mann schnell in Richtung Altstadtstraße.

Beide Opfer beschreiben den Täter als "circa 18 Jahre alt, etwa 1,70 - 1,75 Meter groß und schlank."