Wilde Verfolgungsjagd: Mercedes rast mit 240 km/h davon

Regensburg/Walsdorf - Ein Mercedes-Fahrer ist nach einer nächtlichen Verfolgungsfahrt mit bis zu 240 Kilometern pro Stunde auf der A93 bei Regensburg festgenommen worden.

Der Mercedes wurde als Beweismittel sichergestellt, der Fahrer wurde festgenommen. © Vifogra / Reporter-Team Moller-Schuh

Der Mann hatte sich zuvor einer Kontrolle entzogen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer folgte zunächst den Anhaltesignalen der Beamten und fuhr auf einen Parkplatz nahe der Anschlussstelle Regnitzlosau. Dort beschleunigte er jedoch plötzlich und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Süden.

Während der Fahrt überholte er mehrfach rechts, nutzte den Standstreifen und überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit deutlich.

Nachdem ein weiterer Anlauf, den Fahrer zu stoppen, gescheitert war, verzichteten die Beamten zeitweise auf weitere Versuche, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. An der Fahndung beteiligten sich bis zu zehn Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber.

Der Wagen verließ schließlich an der Anschlussstelle Regensburg-Süd die Autobahn und fuhr weiter in Richtung Innenstadt. In einer Sackgasse blieb das Fahrzeug stecken, der Fahrer wurde festgenommen.

Der 36-Jährige aus dem Landkreis Kelheim hatte keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Drogen, wie die Polizei mitteilte.