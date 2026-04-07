Wilde Verfolgungsjagd: Rollerfahrer (14) kracht in Streifenwagen und flüchtet auf Hausdach
Achern - Ein erst 14-jähriger Rollerfahrer in Achern lieferte sich am Montagabend eine riskante Flucht vor der Polizei, die schließlich in einer Kollision mit einem Streifenwagen und einer Festnahme auf einem Gebäudedach endete.
Gegen 23 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Illenauer Straße der Jugendliche auf, da er ohne Beleuchtung an seinem Kleinkraftrad unterwegs war. Anstatt jedoch auf die Anhaltezeichen der Beamten zu reagieren, gab der Junge Gas und versuchte, die Polizei über einen schmalen Verbindungsweg abzuschütteln.
Die Flucht setzte sich über mehrere Seitenstraßen fort, bis der Streifenwagen den Rollerfahrer in der Straße "In den Matte" unter Einsatz des Martinshorns überholte. Um die Weiterfahrt zu stoppen, stellten die Beamten ihr Fahrzeug quer zur Fahrbahn.
Bei dem riskanten Versuch, den Wagen rechts zu passieren, touchierte der 14-Jährige eine Bordsteinkante, wurde nach links abgelenkt und prallte mit voller Wucht gegen den stehenden Streifenwagen.
Durch den Aufprall verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Trotz leichter Verletzungen setzte der 14-Jährige seine Flucht zu Fuß fort.
Roller war nicht zugelassen
Die Polizisten entdeckten den Ausreißer kurz darauf auf einem Gebäudedach am Julius-Hirsch-Platz, wo er vorläufig festgenommen werden konnte. Bei der anschließenden Überprüfung des Rollers stellte sich heraus, dass das Fahrzeug weder zugelassen war noch über einen gültigen Versicherungsschutz verfügte.
Der Sachschaden am Roller blieb mit etwa 150 Euro gering, am Polizeiauto entstand jedoch ein Schaden von rund 3500 Euro.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut eines Elternteils übergeben. Auf den 14-Jährigen kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.
Titelfoto: Michael Reichel/dpa