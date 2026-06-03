Wildschwein wütet: Frau verletzt, Gärten zerstört

Nürnberg - Ein Wildschwein hat in Nürnberg eine Frau verletzt und mehrere Gärten verwüstet.

Ein Wildschwein sorgte in Nürnberg für Aufregung und flüchtete anschließend in einen Wald. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Am Abend warnte die Polizei Mittelfranken vorübergehend vor dem Tier im Bereich der Alfons-Strauder-Straße. Es seien Einsatzkräfte vor Ort, teilte sie bei X mit. Das Tier sei in Gärten und auf Straßen unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin der dpa.

"Wir haben Streifen hinzugezogen und den Jagdpächter informiert." Allerdings klärte sich der Fall dann schnell: "Das Tier hat es vorgezogen, sich durch Flucht zu entziehen - und ist in den Wald zurückgegangen." Auffällig geworden war es in Neukatzwang, einem Gemeindeteil von Nürnberg.

Weitere Informationen über die Verletzungen der Frau hatte die Polizei nicht. Sie sei bei der Konfrontation mit dem wohl verwirrten und auch deshalb aggressiven Tier gleich zweimal gebissen worden und musste dann von einem Notarzt versorgt worden, hieß es.

Zuletzt hatte ein Wildschwein in Berlin für Aufsehen gesorgt: Im März war es dort in einem Einkaufszentrum unterwegs.