Wildschwein wütet: Frau verletzt, Gärten zerstört
Von Sophia-Caroline Kosel
Nürnberg - Ein Wildschwein hat in Nürnberg eine Frau verletzt und mehrere Gärten verwüstet.
Am Abend warnte die Polizei Mittelfranken vorübergehend vor dem Tier im Bereich der Alfons-Strauder-Straße. Es seien Einsatzkräfte vor Ort, teilte sie bei X mit. Das Tier sei in Gärten und auf Straßen unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin der dpa.
"Wir haben Streifen hinzugezogen und den Jagdpächter informiert." Allerdings klärte sich der Fall dann schnell: "Das Tier hat es vorgezogen, sich durch Flucht zu entziehen - und ist in den Wald zurückgegangen." Auffällig geworden war es in Neukatzwang, einem Gemeindeteil von Nürnberg.
Weitere Informationen über die Verletzungen der Frau hatte die Polizei nicht. Sie sei bei der Konfrontation mit dem wohl verwirrten und auch deshalb aggressiven Tier gleich zweimal gebissen worden und musste dann von einem Notarzt versorgt worden, hieß es.
Zuletzt hatte ein Wildschwein in Berlin für Aufsehen gesorgt: Im März war es dort in einem Einkaufszentrum unterwegs.
Wildschweine sorgen gern für Schlagzeilen
Es konnte erst nach mehreren Stunden von der Polizei des Ladens verwiesen werden. Den Beamten gelang es gemeinsam mit Mitarbeitern des Tierparks, das Tier aus dem Allende-Center in Köpenick nach draußen zu treiben.
Im März des vergangenen Jahres hatte ein aggressives Wildschwein in den Pfälzer Weinbergen drei Menschen verletzt. Das Tier griff zunächst einen 77-Jährigen auf einem Wohnmobilstellplatz an und verletzte ihn leicht am Bein, wie die Polizei damals mitteilte. Kurz darauf verletzte es einen 66-jährigen Mann und seine 62-jährige Begleiterin ebenfalls leicht an den Beinen. Polizisten erschossen das Tier schließlich.
Für besonders viele Schlagzeilen hatte ein Vorfall mit einem Wildschwein nahe Berlin im Sommer 2023 gesorgt: Die Suche nach einer vermeintlichen Löwin im brandenburgischen Kleinmachnow aufgrund eines Videos erregte international Aufsehen.
Nach mehr als 30-stündiger Suche gab es dann Entwarnung: Es handelte sich nicht um eine Löwin, sondern um ein Wildschwein.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa