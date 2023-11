Streit um Knöllchen eskaliert: Mann fährt Ordnungshüter mit VW über den Fuß!

Wegen eines Strafzettels ist ein VW-Fahrer einem Ordnungsamtsmitarbeiter über den Fuß gefahren. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Beamte entdeckte am Dienstag gegen 17.15 Uhr einen VW Golf, der seit längerer Zeit im eingeschränkten Halteverbot auf dem Stamsrieder Weg in Kesselsdorf stand, so die Polizei.

Als der 43-Jährige deswegen gerade einen Strafzettel ausstellen wollte, sprach ihn der Fahrer des VW an und forderte diesen auf, seine Arbeit einzustellen.

Danach stieg der Unbekannte in sein Auto. Als der Ordnungshüter den Zahlschein unter den Scheibenwischer klemmte, fuhr der Mann plötzlich los und überfuhr den Fuß des Mitarbeiters.

Der 43-Jährige wurde dabei verletzt, hieß es in der Mitteilung.