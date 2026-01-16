Lkw bleibt im Graben liegen: Kran muss ihn bergen

Auf einer Landstraße zwischen dem Landkreis Nordhausen und dem Kyffhäuserkreis ist am Freitagmorgen ein Lkw verunfallt.

Von Christian Rüdiger

Friedrichslohra - Auf einer Landstraße zwischen dem Kyffhäuserkreis und dem Landkreis Nordhausen ist am Freitagmorgen ein Lkw verunfallt.

Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Lkws.  © Silvio Dietzel

Der Laster war gegen 4.30 Uhr auf der L1016 zwischen Keula und Friedrichslohra aus bislang noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Im Anschluss fuhr der Sattelzug in den Straßengraben und kippt um. Der Lastwagen blieb auf der Beifahrerseite neben der Fahrbahn liegen, teilte die Polizei mit.

Der Lkw wurde in der Folge von einem Abschleppdienst samt Kran geborgen. An der Unfallstelle kam es bis etwa 10.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Der Trucker blieb den Angaben nach unverletzt.

Der Sattelzug war von der Straße abgekommen.  © Silvio Dietzel

An dem Sattelzug entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Inwieweit die Ladung Schaden genommen hat, ist derzeit noch nicht bekannt.

Titelfoto: Silvio Dietzel

