Mega-Cannabis-Fund nahe Köln: Polizei sichert mehrere Kilos

Elsdorf - In Elsdorf nahe Köln hat die Polizei am Mittwoch mehrere Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Ein Haus voller Pflanzen: Das Bild das sich den Beamten vor Ort zeigte. © Polizei Rhein-Erft-Kreis

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Gerichtsvollzieher gegen 9 Uhr im Ortsteil Widdendorf eigentlich nur einen Beschluss durchsetzen.

Doch in dem Haus machte er eine brisante Entdeckung: Mehrere Cannabispflanzen standen dort offenbar ganz offen herum. Der Mann zögerte nicht lange und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte rückten sofort an. Kaum angekommen stellten sie fest, dass ein Mann aus dem Haus geflüchtet war.

Beamte nahmen umgehend die Fahndung auf, bislang jedoch ohne Erfolg.