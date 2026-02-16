Gewalt gegen Polizei im Ländle bleibt auf hohem Niveau: So viele Opfer wie nie!

Stuttgart - Beleidigungen, Schläge, Tritte, Messerattacken: Die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten in Baden-Württemberg verharrt auf besorgniserregendem Niveau – trotz leichter Rückgänge in einzelnen Bereichen.

Gewalt gegen Polizeibeamte nimmt weiter zu. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Im vergangenen Jahr wurden 6299 Fälle registriert, wie das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das ist nur rund ein Prozent weniger als im Rekordjahr 2024. 14.586 Mal wurden Polizistinnen und Polizisten demnach Opfer von Gewalt - so viele wie nie, so das Ministerium.

Die Zahl verletzter Polizisten sank jedoch um 8,9 Prozent: 2535 Beamte wurden 2025 verletzt, darunter 16 schwer.

Innenminister Thomas Strobl (65, CDU) spricht von einem "gesamtgesellschaftlichen Problem", das "längst keine Randerscheinung mehr" sei. Der Ton werde rauer. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Fälle laut Innenministerium gar um 43,4 Prozent gestiegen.

Die Bandbreite reicht von Beleidigungen und Bedrohungen über Widerstand und tätliche Angriffe bis hin zu versuchten Tötungsdelikten.

Zwar sank die Zahl der Messerangriffe gegen Polizeibeamte im Jahr 2025 um acht auf 47 Fälle. Laut Strobl seien das aber immer noch alarmierende Zahlen und "genau 47 zu viel".

Neun Beamte wurden dabei leicht, zwei schwer verletzt. Getötet wurde im vergangenen Jahr kein Polizist bei einem Angriff. 2024 starb der Polizist Rouven Laur nach einem Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz.