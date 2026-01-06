Wo sind seine Besitzer? Herrenloser Hund in Erfurt gefunden

Erfurt - Am Montagmorgen kam es in Erfurt zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz .

Seit Montag wartet der herrenlose Hund im Tierheim "Am Lutherstein" auf seinen Besitzer. © Bildmontage: Landespolizeiinspektion Erfurt

Gegen 8 Uhr meldeten Anrufer einen herrenlosen Hund, der im Bereich der Straße Am Tannenwäldchen unterwegs war und offenbar orientierungslos umherlief.

Die alarmierten Polizeibeamten reagierten schnell, konnten den Vierbeiner sichern.

Anschließend übergaben sie das Tier wohlbehalten an die Feuerwehr.