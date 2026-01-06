Wo sind seine Besitzer? Herrenloser Hund in Erfurt gefunden
Erfurt - Am Montagmorgen kam es in Erfurt zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz.
Gegen 8 Uhr meldeten Anrufer einen herrenlosen Hund, der im Bereich der Straße Am Tannenwäldchen unterwegs war und offenbar orientierungslos umherlief.
Die alarmierten Polizeibeamten reagierten schnell, konnten den Vierbeiner sichern.
Anschließend übergaben sie das Tier wohlbehalten an die Feuerwehr.
Von dort aus wurde der Hund in das Tierheim "Am Lutherstein" gebracht. Bis sein Besitzer ausfindig gemacht ist, wird der Hund dort betreut und versorgt.
Titelfoto: Bildmontage: Landespolizeiinspektion Erfurt