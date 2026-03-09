Wohnhaus in Brand: Sechsköpfige Familie verliert komplettes Hab und Gut
Gehofen (Kyffhäuserkreis) - Ein Großbrand hat am Samstagnachmittag in Gehofen im Kyffhäuserkreis einen umfangreichen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.
Gegen 15.30 Uhr geriet laut Polizei eine zu Wohnzwecken ausgebaute Scheune in Vollbrand.
Rund 75 Einsatzkräfte aus sieben verschiedenen Feuerwehren rückten an, um die Flammen bis in die frühen Morgenstunden zu bekämpfen.
Die Bewohner des Gebäudes konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.
Ein Feuerwehrmann verletzte sich jedoch während des Einsatzes leicht und musste medizinisch versorgt werden.
Durch das Feuer entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Silvio Dietzel