Wohnhaus in Brand: Sechsköpfige Familie verliert komplettes Hab und Gut

Gehofen (Kyffhäuserkreis) - Ein Großbrand hat am Samstagnachmittag in Gehofen im Kyffhäuserkreis einen umfangreichen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Rund 75 Feuerwehrleute kämpften in Gehofen gegen den Brand einer als Wohnhaus genutzten Scheune. © Silvio Dietzel

Gegen 15.30 Uhr geriet laut Polizei eine zu Wohnzwecken ausgebaute Scheune in Vollbrand.

Rund 75 Einsatzkräfte aus sieben verschiedenen Feuerwehren rückten an, um die Flammen bis in die frühen Morgenstunden zu bekämpfen.

Die Bewohner des Gebäudes konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Ein Feuerwehrmann verletzte sich jedoch während des Einsatzes leicht und musste medizinisch versorgt werden.