Wohnhaus von Familie in Flammen: War es ein rassistischer Brandanschlag?

Das Wohnhaus hatte in der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag komplett in Flammen gestanden. © 5VISION.NEWS

Das Haus im Ortsteil Wittgenborn, in dem nach Angaben der Stadt Wächtersbach eine vor vielen Jahren aus Pakistan eingewanderte Familie lebte, hatte in der Nacht auf den 1. Weihnachtsfeiertag in Vollbrand gestanden. Gemeldet wurde das Feuer gegen 1 Uhr in der Früh.

Der entstandene Schaden wird auf 350.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse niemand: Die Familie war zum Zeitpunkt des Brands nicht zu Hause gewesen.

Das Haus ist allerdings unbewohnbar und die Familie musste bei Freunden untergebracht werden.

Wie die Stadt weiter mitteilte, hatte die Polizei bei der Untersuchung des Hauses nach dem Brand an mehreren Wänden den Schriftzug "Ausländer raus" entdeckt.