Wohnmobil in Flammen, Teile mit Fahrbahnbelag verschmolzen: Spezialfirma muss auf A45 anrücken

Hammersbach - Großeinsatz auf der A45! Auf der Autobahn hat im Main-Kinzig-Kreis ( Hessen ) ein Wohnmobil gebrannt.

Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Wegen der Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Süden vorübergehend gesperrt werden. Zwischenzeitlich bestand durch Gasflaschen, welche sich in dem Fahrzeug befanden, Explosionsgefahr.

Der sich stauende Verkehr wird inzwischen über die linke Fahrbahn an der Brandstelle vorbeigeführt. Dies teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Zum Abtransport ist der Einsatz einer Spezialfirma notwendig, da Fahrzeugteile aufgrund der großen Hitze offenbar mit dem Asphalt verschmolzen sind.

Den Angaben zufolge war die 49-jährige Fahrerin auf der A45 in Richtung Langenselbold unterwegs, als sie seltsamen Geruch sowie Qualm bemerkte.

Auf der Höhe von Hammersbach hielt sie deshalb gegen 12.30 Uhr vorsorglich auf dem Seitenstreifen an. Sie konnte den Wagen gerade noch rechtzeitig verlassen, bevor dieser komplett Feuer fing und anschließend fast vollständig ausbrannte.