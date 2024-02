Wohnung absichtlich in Brand gesteckt: Frau, Mann und Kind sind noch drinnen

Die Polizei hat nach einem vorsätzlich gelegten schweren Brand in einer Wohnung in Mönchengladbach einen Tatverdächtigen (30) festgenommen.

Von Laura Miemczyk

Mönchengladbach - Nach einem vorsätzlich gelegten schweren Brand in einer Wohnung in Mönchengladbach hat die Polizei einen per europäischen Haftbefehl gesuchten 30-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Die Polizei hatte nach dem Wohnungsbrand Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, war es am 9. Januar zu dem Wohnungsbrand in dem Mehrfamilienhaus in der Straße "An den Hüren" gekommen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich nach bisherigem Ermittlungsstand eine 31-jährige Frau, ein 27-jähriger Mann und ein achtjähriger Junge in den betroffenen Räumlichkeiten auf. Zeugen hatten den Angaben zufolge gegen 23 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert, die wenig später am Ort des Geschehens eintrafen. Das Feuer war da bereits durch Maßnahmen der Bewohner erloschen, verletzt wurde glücklicherweise niemand. An einer Wohnungstür und an einem Küchenfenster stellten die Einsatzkräfte bald darauf starke Brandbeschädigungen fest, ehe die Ermittlungen zur Brandursache den Verdacht erhärteten, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war. Die Mönchengladbacher Staatsanwaltschaft stufte die Tat als versuchtes Tötungsdelikt ein - es wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Tatverdächtiger (30) in Niederlanden festgenommen