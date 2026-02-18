Wohnungsübergabe endet mit Schlägerei: Der Grund ist kurios

Gera - Ein Notruf wegen Hilferufen hat am Dienstagmorgen die Polizei in den Geraer Stadtteil Untermhaus geführt.

Bei einer Wohnungsübergabe in Gera-Untermhaus kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. (Symbolbild) © Maurizio Gambarini/dpa

Eine Person hatte die Rufe wahrgenommen und die Einsatzkräfte verständigt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Rahmen einer Wohnungsübergabe zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen war. Hintergrund des Streits soll Schimmel in der Wohnung gewesen sein.

Die beiden Kontrahenten beleidigten sich zunächst gegenseitig, ehe es zu Schubsereien und schließlich zu wechselseitigen Schlägen kam. Beide Männer erlitten dabei leichte Verletzungen.