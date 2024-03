29.03.2024 13:00 Wollten sie eine Bombe bauen? Drei Personen in Wolfsburg festgenommen

Am Donnerstag und am Freitag wurden in Wolfsburg zwei Wohnungen durchsucht. Dabei kam es zu drei Festnahmen. Es kam der Verdacht vom Bauen von Sprengsätzen auf.

Von Robert Lilge

Wolfsburg - In der Nacht von Donnerstag auf Karfreitag kam es in Wolfsburg zu drei Festnahmen. Die Polizei entdeckte Materialien für den Bau von Sprengsätzen. In der Wolfsburger Wohnung eines 25-Jährigen wurden Materialien zum Bauen eines Sprengsatzes entdeckt. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa Während eines Polizeieinsatzes in der Friedrich-Ebert-Straße besuchten die Einsatzkräfte einen 25-Jährigen in seiner Wohnung. Bei einer Sachverhaltsaufnahme hätten die Polizisten zufällig Gegenstände entdeckt, die offenbar als Sprengvorrichtung hätten verwendet werden können, teilte die Polizei Wolfsburg mit. Sofort ordneten die Beamten eine Evakuierung aller Bewohner im näheren Umfeld an. Polizeimeldungen Lack zerkratzt, Spiegel beschädigt: Polizei schnappt Verdächtigen Der 25-Jährige sowie seine gleichaltrige Besucherin wurden festgenommen. Während des Einsatzes flüchtete ein 20 Jahre alter Mann aus dem Fenster auf das Dach des Mehrfamilienhauses. Er wurde mit einer Drehleiter gerettet und ebenfalls festgenommen. Spezialeinheiten und Entschärfer wurden hinzugerufen. Weitere Wohnung im Visier der Ermittler Während des Einsatzes mussten die Friedrich-Ebert-Straße und Bebelstraße vollständig gesperrt werden. (Symbolbild) © Florian Voigt/TNN/dpa Im Verlauf der Ermittlungen bekamen die Beamten Hinweise auf eine zweite Wohnung in der Bebelstraße. Auch hier kam es zu einer Evakuierung von Anwohnern, während bei einer Durchsuchung weitere Beweismittel sichergestellt wurden. Die hinzugerufenen Spezialkräfte konnten die Gefahren beseitigen, sodass alle Anwohner kurz darauf wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Polizeimeldungen Mann schlägt Frau zu Boden und tritt gegen Kopf: Zeugen helfen Polizei beim Ergreifen Die Friedrich-Ebert-Straße war bis etwa 9.20 Uhr gesperrt. Auch die Bebelstraße musste während der Durchsuchungsmaßnahmen gesperrt werden. Weitere Details wollte die Polizei Wolfsburg noch nicht bekannt geben. Die Ermittlungen dauern an. Gegen die drei Festgenommenen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa