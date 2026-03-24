Wütender Schwarzfahrer zerstört Zugfenster und legt Bahnverkehr lahm

Ingolstadt - Ein 24-Jähriger hat einen Regionalexpress in Ingolstadt im oberbayerischen Landkreis Eichstätt beschädigt und damit zahlreiche Reisende ausgebremst.

Die Bundespolizei hat den Mann kurz nach dem Zwangsstopp festgenommen. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Nach Angaben der Bundespolizei schlug der Mann nach seinem Rauswurf aus dem Zug eine Scheibe ein.

Demnach war der Mann am Montag ohne gültiges Ticket unterwegs und wurde deshalb von der Weiterfahrt ausgeschlossen.

Aus Wut warf er seinen Rucksack mit voller Wucht gegen die Glastür des Zuges, die daraufhin splitterte. Wegen des Schadens konnte der Zug nicht weiterfahren und die rund 50 Fahrgäste mussten ihre Reise anderweitig fortsetzen.