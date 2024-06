Polizei findet 33-jährigen Mann mit großer und stark blutender Wunde am Hals

In diesem Hauseingang in der Hoeftstraße fanden die Polizeibeamten den schwer verletzten 33-Jährigen. © Florian Schmidt

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, fanden die Beamten den Schwerverletzten in einem Hauseingang in der Hoeftstraße Nummer 45 mit einer großen und stark blutenden Wunde am Hals.

Die Ermittler gehen demnach nicht davon aus, dass der Mann sich die Verletzung selbst zugefügt hat. Sie vermuten den Täter vielmehr im sozialen Umfeld des Opfers.

Die Hintergründe des Geschehens, welches sich bereits am Mittwochnachmittag (19. Juni) gegen 14.45 Uhr ereignete, seien aber zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

Ein Rettungsteam brachte den Mann umgehend in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht.

Die polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zur Festnahme eins Tatverdächtigen.