Falscher Polizist sperrt 77-Jährigen in seiner Wohnung ein

Wurzen - Ein 77-Jähriger aus Wurzen (Landkreis Leipzig) wurde in der Nacht zu Donnerstag von einem falschen Polizeibeamten in einem Zimmer in seiner Wohnung eingeschlossen und bestohlen.

Der Täter behauptete, bei der Polizei zu arbeiten und die Wertsachen schützen zu wollen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, wurde der ältere Mann zuerst auf seinem Festnetztelefon angerufen. Ein Unbekannter gab sich als Polizist aus und erzählte, dass es im Bereich Wurzen zu mehreren Straftaten gekommen sei und der 77-Jährige das potenziell nächste Opfer sein könnte.

Der Dieb befragte den Mann, welche Wertsachen er habe und vereinbarte, dass er die Dinge in Verwahrung nehmen würde, um sie zu schützen.

Gegen 1.40 Uhr nachts klingelte der Unbekannte dann an der Wohnung des 77-Jährigen in der Liscowstraße. Nachdem er dem vermeidlichen Beamten seine Schätze gezeigt hatte, wurde er in ein Zimmer geschickt und dort eingeschlossen.

Er schaffte es einige Zeit später, sich selbst zu befreien - da war es aber schon zu spät. Ihm fehlten Bargeld und andere Wertsachen im Wert von und 10.000 Euro.