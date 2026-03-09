XXL-Diebstahl: Menschengroße Statue aus agra-Park bei Leipzig geklaut
Markkleeberg - Wenn, dann im großen Stil, dachten sich wohl ein paar besonders abgebrühte Diebe und stahlen eine 1,80 Meter große Bronze-Statue aus dem agra-Park in Markkleeberg.
Irgendwann in dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, müssen die Diebe in der Raschwitzer Straße zugeschlagen haben.
Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter erklärte, war die Statue fest mit dem Sockel verbunden "und wurde mit einem unbekannten Werkzeug von diesem getrennt".
Mit ihrer Beute im Gepäck verschwanden die Unbekannten und werden seitdem von der Polizei gesucht – bisher ohne Erfolg.
Daher begeben sich die Beamten jetzt auf Zeugensuche.
Wer etwas Verdächtiges um die Tatzeit herum wahrgenommen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Südost in der Leipziger Richard-Lehmann-Straße 19 oder unter der Tel. 0341/30300 zu melden.
Wie viel die gestohlene Bronze-Statue wert ist, konnte bisher noch nicht ermittelt werden.
Titelfoto: Montage: Christian Grube