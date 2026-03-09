XXL-Diebstahl: Menschengroße Statue aus agra-Park bei Leipzig geklaut

Markkleeberg - Wenn, dann im großen Stil, dachten sich wohl ein paar besonders abgebrühte Diebe und stahlen eine 1,80 Meter große Bronze-Statue aus dem agra-Park in Markkleeberg.

Der agra-Park in Markkleeberg ist für viele ein ganzjähriges Ausflugsziel. © Christian Grube

Irgendwann in dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, müssen die Diebe in der Raschwitzer Straße zugeschlagen haben.

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter erklärte, war die Statue fest mit dem Sockel verbunden "und wurde mit einem unbekannten Werkzeug von diesem getrennt".

Mit ihrer Beute im Gepäck verschwanden die Unbekannten und werden seitdem von der Polizei gesucht – bisher ohne Erfolg.

Daher begeben sich die Beamten jetzt auf Zeugensuche.