Zähne weg und Tür zersägt: Nachbarschaftsstreit eskaliert völlig

Gummersbach - Ein Streit unter Nachbarn in Gummersbach ist mit zwei ausgeschlagenen Zähnen, einer beschädigten Haustür und der Unterbringung eines Beteiligten in einer Klinik eskaliert.

Bei dem heftigen Zoff griff einer der Beteiligten (44) auch zu einer Motorsäge und machte sich an einer Wohnungstür zu schaffen. (Symbolbild) © romanzaiets/123RF

Wie die Polizei im Oberbergischen Kreis mitteilte, waren am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "An der Wende" zunächst ein 44-Jähriger und seine 53 Jahre alte Nachbarin in Streit um eine gestohlene Überwachungskamera geraten.

Im Laufe der Auseinandersetzung kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen dem 44-Jährigen und einer dritten Person, dem Bekannten (45) der Nachbarin. Dabei verlor der 45-Jährige zwei Zähne.

Laut Polizei beschädigte der 44-Jährige zudem mit einer Motorsäge die Wohnungstür seiner Kontrahentin. Die Polizei nahm den Mann wenig später in Gewahrsam.