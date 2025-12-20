Zehnjähriger spielt mit Böllern und richtet großen Schaden an

Neu-Ulm - Mit Böllern hat ein Zehnjähriger in Neu-Ulm eine Hecke in Brand gesetzt. Der Junge sei am nächsten Tag mit seinen Eltern aufs Polizeirevier gekommen und habe sich gestellt, teilte die Polizei mit.

Beim Zündeln mit Böllern hat ein Junge in Schwaben eine Hecke niedergebrannt. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Durch die Feuerwerkskörper sei die Hecke am Freitag vollständig abgebrannt.

Auch ein Carport und eine Hausfassade wurden beschädigt. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 20.000 Euro. Zuvor hatten Zeugen der Polizei berichtet, dass dort Kinder mit Böllern hantierten. Woher der Junge die Feuerwerkskörper hatte, war noch unklar.

Grundsätzlich sei die Tat des Kindes eine Straftat, sagte ein Sprecher der Polizei. Wegen seines jungen Alters werde gegen den Zehnjährigen jedoch nicht strafrechtlich ermittelt.