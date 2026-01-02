Zeltlager in Flammen: Obdachlose verlieren alles

Berlin - In Charlottenburg ist am Mittwochabend ein Obdachlosenlager vollständig ausgebrannt. Drei Wohnungslose wurden in letzter Sekunde aus dem Feuer gerettet.

Zelte wie dieses stehen unter vielen Brücken in Berlin. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 17 Uhr in die Lewishamstraße alarmiert, wo unter einer Brücke ein Zelt in Flammen stand.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zu diesem Zeitpunkt drei Männer in angrenzenden Zelten – ein 33-Jähriger, ein 45-Jähriger sowie ein bislang unbekannt gebliebener Mann.

Sie konnten durch eine Zeugin, einen Zeugen sowie herbeigerufene Einsatzkräfte der Bundespolizei rechtzeitig aus dem Camp gerettet werden. Verletzt wurde niemand.

Trotz des schnellen Eingreifens der Berliner Feuerwehr brannte nahezu das gesamte Obdachlosencamp ab.

Die Lewishamstraße musste zwischen dem Stuttgarter Platz und der Gervinusstraße für rund anderthalb Stunden voll gesperrt werden. Auch der öffentliche Nahverkehr war in diesem Zeitraum beeinträchtigt.