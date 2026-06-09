Zeuge sieht Mann mit Revolver: Polizei in Gießen mit Großaufgebot im Einsatz

Gießen - Nicht seine beste Idee: Ein Mann (55) mit einer Pistole in der Hand hat in Gießen einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Polizei konnte den 55-Jährigen festnehmen. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Es habe sich um einen echt aussehenden, nicht funktionsfähigen Revolver gehandelt, teilte die Polizei mit. Zahlreiche Streifen waren angerückt.

Ein Zeuge hatte am Montag gegen 21.45 Uhr gesehen, wie der Mann mit der Pistole in der Hand durch den Asterweg gelaufen war, und deshalb umgehend die Polizei über seine Beobachtung informiert.

Eine Gefahr für die Öffentlichkeit habe nicht bestanden, nach den bisherigen Erkenntnissen sei niemand von dem 55-Jährigen bedroht worden.