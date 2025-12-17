Drogenschmugglerin hat keine Chance gegen die Nase von "Cracker"

Osnabrück - Bei dieser Autofahrerin hatte Spürhund "Cracker" den richtigen Riecher.

Spürhund "Cracker" hat auf der Rückbank eines Wagens eine größere Menge Amphetamin entdeckt. © Hauptzollamt Osnabrück

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A30 erschnüffelte die Fellnase in dem Auto einer Frau insgesamt 10,6 Kilogramm Amphetamin im Wert von rund 100.000 Euro, wie das Hauptzollamt Osnabrück am Mittwoch mitteilte.

Die Fahrerin war am Wochenende an der deutsch-niederländischen Grenze aus dem Verkehr gezogen worden. Im Zuge der Kontrolle gab sie an, eine Freundin in Utrecht besucht zu haben. Laut Mitteilung verhielt sie sich dabei "äußert nervös".

Aus diesem Grund wurde ihr Fahrzeug genauer unter die Lupe genommen, oder besser gesagt: unter die Nase von "Cracker".

Der intelligente Vierbeiner schlug schließlich im Bereich der Rückbank Alarm. Dort fanden die Beamten 14 Päcken voller weißer Paste.

Dabei handelte es sich um das Rauschmittel Amphetamin.