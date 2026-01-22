Zeugen gesucht: Räuberischer Diebstahl in Bekleidungsgeschäft am Erfurter Anger

Erfurt - Am Dienstagabend ist es in einem Bekleidungsgeschäft am Erfurter Anger zu einem räuberischen Diebstahl gekommen.

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft am Erfurter Anger ermittelt die Polizei und sucht nach dem geflüchteten Täter. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Nach Angaben der Polizei betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 19.30 Uhr den Laden und nahm mindestens einen Pullover im Wert von rund 25 Euro an sich.

Anschließend ging er mit der Ware in eine Umkleidekabine, entfernte dort die Diebstahlsicherung und zog das Kleidungsstück unter seine eigene Kleidung.

Als der Mann versuchte, das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen und festgehalten.

Es kam daraufhin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide zu Boden stürzten. Nachdem der Täter wieder aufgestanden war, trat er in Richtung des Mitarbeiters. Dieser konnte den Tritt abwehren, zog sich dabei jedoch leichte Verletzungen zu. Der Täter flüchtete anschließend mit dem gestohlenen Pullover in unbekannte Richtung.