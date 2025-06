Zeugen gesucht: über 50 politische Graffiti in Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau haben in den vergangenen Tagen Schmierfinken ihr Unwesen getrieben und in mehr als 50 Fällen Häuserfassaden beschädigt. Da viele Graffiti politische Botschaften enthalten, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Besonders betroffen ist der Stadtteil Dessau-Nord. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es zwischen dem 6. Juni und dem 9. Juni zu einer Serie politischer Graffiti im Stadtgebiet. Besonders betroffen war dabei der Stadtteil Dessau-Nord: So wurden in der Beethovenstraße, Goethestraße, Richard-Wagner-Straße und der Lessingstraße allein knapp 50 Graffiti angebracht.

Hauptsächlich betroffen sind Häuserfassaden, doch auch an den Wänden eines Supermarktes und denen zahlreicher Garagen hinterließen die Schmierfinken ihre Botschaften. "Sie sind dem Inhalt nach dem linken Spektrum zuzuordnen", sagte Polizeisprecher Robin Schönherr.

Am 06. Juni wurde die Polizei ebenfalls zu einem Parkhaus in der Teichstraße gerufen. Auch hier hatten Vandalen Wände beschmiert: "So fanden sich dort mehr als zehn Schriftzüge, Zahlenkombinationen oder Symbole verfassungswidriger Organisationen, welche dem rechten Spektrum zugerechnet werden können", so der Polizeisprecher weiter.

Der Staatsschutz des Polizeireviers Dessau-Roßlau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Dessau-Roßlau unter 0340/2503-0 in Verbindung zu setzen.