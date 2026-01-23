Zeugen rufen wegen Fahrweise die Polizei: Audi-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd

Brandis - Ein 41-Jähriger versuchte am Donnerstagabend auf der A14 vor der Polizei zu fliehen.

Ein Audi-Fahrer versuchte einer Polizeikontrolle zu entgehen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie Polizeisprecherin Melanie Roeber berichtete, wurde die Behörde gegen 22.20 Uhr von Zeugen über einen auffällig durch Beucha fahrenden Audi A8 informiert.

Eine Streife konnte das Auto schließlich an der Auffahrt Naunhof an der A14 ausfindig machen und wollte ihn durch Sondersignale zum Stoppen zwingen.

"Der Audi beschleunigte daraufhin stark und konnte sich schließlich in der Nähe der Abfahrt Leipzig-Nordost entziehen", so die Sprecherin. Erst der alarmierten Verstärkung gelang es schließlich, das Auto sowie den 41-jährigen Fahrer an einer Tankstelle zu entdecken.

Bei der Kontrolle der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann gar nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da er außerdem angab, vor der Fahrt mehrere Medikamente genommen zu haben, wurde schließlich sein Schlüssel sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

