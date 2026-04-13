Zeugen verfolgen bewaffnete Supermarkträuber

Zwenkau - Die Polizei konnte in der vergangenen Woche im Landkreis Leipzig zwei Supermarkträuber dingfest machen.

Die Polizei hat zwei Räuber dingfest gemacht. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann mitteilte, spielte sich die Tat bereits am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr ab.

Ein 19-Jähriger betrat demnach den Supermarkt in Zwenkau und bedrohte die Kassiererinnen mit einer Waffe, bis sie ihm das Bargeld des Ladens übergaben.

Währenddessen stand sein 22-jähriger Komplize vor der Tür Schmiere. Gemeinsam machte sich das Duo dann aus dem Staub.

Zwei Zeugen verfolgten die Räuber, sodass die alarmierten Streifenbeamten sie bereits kurz darauf ausfindig machen und vorläufig festnehmen konnten.