Schnelles Eingreifen der Polizei rettet jungen Mann auf A2

Hohenwarsleben - Schockmoment auf der A2 : Am Dienstagabend rettete das schnelle Eingreifen der Autobahnpolizei in Hohenwarsleben ( Landkreis Börde ) einem jungen Mann womöglich das Leben.

Die Beamten leisteten umgehend Erste Hilfe. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 19.31 Uhr musste ein Transporter aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der A2 Richtung Berlin auf Höhe der Ortslage Hohenwarsleben auf dem Standstreifen halten.

Hierbei hielt der mit acht Insassen beladene Wagen in unmittelbarer Nähe der Dienststelle der Autobahnpolizei.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg machte sich der Beifahrer der Gruppe vor den Toren der Dienststelle auf sich aufmerksam und bat darum, einen Rettungsdienst zu alarmieren.

Im Anschluss führte er die Beamten zum Transporter, wo sie einen jungen Mann aus Polen feststellten, der nicht mehr ansprechbar war und zwischen dem Fahrzeug und der Leitplanke lag.