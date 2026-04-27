Zigarettenautomat mit Böllern gesprengt, aber nichts geklaut: Wer hat etwas gesehen?
Altenburg - In den frühen Morgenstunden versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Altenburg zu zerstören.
Gegen 3.05 Uhr kam es in der Albert-Levy-Straße Ecke Bonhoefferstraße laut Angaben der Polizei zu einer Sachbeschädigung.
Bislang noch unbekannte Täter steckten vermutlich einen Böller in das Ausgabefach des Automaten ein, wo er explodierte und einen Sachschaden verursachte.
Kurioserweise geht aus ersten Erkenntnissen der Ermittlungen jedoch hervor, dass keine Zigaretten entwendet wurden. Die Höhe des entstandenen Schadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.
Die Altenburger Polizei hat nun weitere Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich mit Hinweisen an die Telefonnummer 03447 4710 zu wenden.
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