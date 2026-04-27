Zigarettenautomat mit Böllern gesprengt, aber nichts geklaut: Wer hat etwas gesehen?

Altenburg - In den frühen Morgenstunden versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Altenburg zu zerstören.

Bisher noch unbekannte Täter versuchten am Montagmorgen einen Zigarettenautomaten in Altenburg zu sprengen. (Symbolbild) © 123RF/infinitumprodux

Gegen 3.05 Uhr kam es in der Albert-Levy-Straße Ecke Bonhoefferstraße laut Angaben der Polizei zu einer Sachbeschädigung.

Bislang noch unbekannte Täter steckten vermutlich einen Böller in das Ausgabefach des Automaten ein, wo er explodierte und einen Sachschaden verursachte.

Kurioserweise geht aus ersten Erkenntnissen der Ermittlungen jedoch hervor, dass keine Zigaretten entwendet wurden. Die Höhe des entstandenen Schadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.