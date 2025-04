Mann klaut Steaks und andere Waren im Supermarkt: Saftige Strafe folgt zwei Tage später

Zittau - Ob er damit etwa ein köstliches Mahl an den Osterfeiertagen zubereiten wollte? Das Amtsgericht Görlitz hat im Blitzverfahren einen Mann verurteilt, der zwei Tage zuvor reichlich Fleisch und andere Waren aus einem Einkaufsmarkt stibitzen wollte.

Der Dieb wollte unter anderem einige Steaks klauen. © Polizeidirektion Görlitz

Der 48-Jährige hielt sich am Mittwoch gegen 12.40 Uhr im Kaufland an der Äußeren Weberstraße in Zittau auf und steckte sich dabei mehrere Waren ein. Anschließend wollte er den Markt ohne zu bezahlen verlassen.

Mitarbeiter bemerkten den dreisten Diebstahl und hielten den Langfinger bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten fest.

Als die Polizisten eintrafen, fanden sie jede Menge Diebesgut im Wert von circa 180 Euro, darunter Steaks, ein Deodorant, Socken und zwei Geldbörsen.