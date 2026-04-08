Junge Frauen von zwölf Männern in S-Bahn belästigt, nur einer greift ein - und wird vermöbelt

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Weil zwei junge Frauen in einer Wildauer S-Bahn von zwölf Männern belästigt worden sein sollen, zeigte ein 39-Jähriger Zivilcourage.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Er zeigte Zivilcourage und zahlte dafür einen schmerzhaften Preis. Nun sucht die Polizei nach der Prügel-Attacke in der S-Bahn Zeugen.

Die Frauen sollen in der S-Bahn belästigt worden sein. (Symbolfoto)
Die Frauen sollen in der S-Bahn belästigt worden sein. (Symbolfoto)  © Fabian Sommer/dpa

Der Bundespolizei zufolge sollen zwei junge Frauen zuvor in der S46 auf Höhe S-Bahnhof Wildau belästigt worden sein - von zwölf Männern.

Daraufhin griff der 39-Jährige ein. Er forderte die Männerhorde auf, die Belästigungen zu unterlassen.

Das aber ließen sich die Männer offenbar nicht gefallen. Mehrere Männer aus der Gruppe sollen auf ihn eingeschlagen haben.

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Am S-Bahnhof Treptow stieg er schließlich aus, tätigte erst sichtlich gezeichnet in seiner Wohnung den Notruf. Mit Gesichtsfrakturen musste er ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Bundespolizei, die Videoaufnahmen aus der S-Bahn sichern konnte, sucht nun nach den belästigten Frauen, aber auch nach weiteren Zeugen.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: Fabian Sommer/dpa

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