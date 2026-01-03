Zivilstreife stoppt Opel: Kontrolle hat für Insassen noch Folgen

Offenbach am Main - Diese Fahrzeugkontrolle hat sich aus Sicht der Polizei gelohnt: Auf einer Autobahnraststätte der A3 bei Mainhausen wurden mehr als drei Kilogramm Marihuana und drei Haschischplatten entdeckt.

Die Beamten hatten einen guten Riecher. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Angaben der Beamten vom Samstag zufolge hatten Zivilkräfte den Opel Omega am Freitagabend gegen 18.15 Uhr ins Visier genommen und kontrolliert.

Im Auto zweier Männer aus Sachsen fanden die Beamten dann sowohl das Marihuana als auch die Haschischplatten auf. Beides wurde sichergestellt.