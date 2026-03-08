Zu Fuß über die A10: Mann bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Potsdam Mittelmark - Samstagnacht wurde ein Mann bei dem Versuch, die A10 bei Michendorf zu überqueren, lebensgefährlich verletzt.

Ein Intensivtransporthubschrauber aus Berlin brachte den Verletzten anschließend in ein Berliner Unfallkrankenhaus. © Julian Stähle

Die Polizei Brandenburg bestätigte gegenüber TAG24, dass ein Mann polnischer Herkunft in der Samstagnacht offenbar zwischen zwei Rasthöfen wechseln wollte – und dafür über beide Fahrtrichtungen der A10 bei Michendorf lief.

Dabei wurde er von einem polnischen Lkw erfasst, als er die Fahrbahn in Richtung Frankfurt (Oder) überquerte.

Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß schwerst verletzt und blieb auf dem Standstreifen liegen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Mann.

Die Feuerwehr Seddiner See sicherte die Unfallstelle und leuchtete den Bereich aus. Für die Rettungsarbeiten war die A10 in Richtung Frankfurt (Oder) rund eine Stunde voll gesperrt.