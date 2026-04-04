1.949
Zu hohe Spritpreise? Diebe stehlen 200 Liter Diesel aus geparkten Autos
Hesserode (Nordhausen) - Unbekannte Täter haben in Hesserode rund 200 Liter Dieselkraftstoff aus zwei geparkten Lastkraftwagen gestohlen.
Die Tat ereignete sich laut Angaben der Polizei zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 12.30 Uhr, in der Dorfstraße.
Durch das Abzapfen des Kraftstoffs entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.
Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise von Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.
Hinweise zur Tat und den Dieben nimmt der Inspektionsdienst Nordhausenentgegen.
Titelfoto: 123rf/serezniy