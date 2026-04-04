Zu hohe Spritpreise? Diebe stehlen 200 Liter Diesel aus geparkten Autos

Hesserode (Nordhausen) - Unbekannte Täter haben in Hesserode rund 200 Liter Dieselkraftstoff aus zwei geparkten Lastkraftwagen gestohlen.

Unbekannte zapften in Hesserode rund 200 Liter Diesel aus zwei Lastwagen ab. (Symbolbild) © 123rf/serezniy

Die Tat ereignete sich laut Angaben der Polizei zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 12.30 Uhr, in der Dorfstraße.

Durch das Abzapfen des Kraftstoffs entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.