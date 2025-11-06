Zu spät reagiert: Mehrere Verletzte nach Unfall an roter Ampel

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen wurden fünf Personen verletzt, eine davon schwer. An einer Baustellenampel reagierte eine Fahrerin nicht schnell genug.

Von Isabelle Wiermann

Gardelegen - Am Mittwochmorgen wurden mehrere Personen bei einem Autounfall zwischen Estedt und Wiepke (Sachsen-Anhalt) verletzt.

Der VW krachte frontal in den Mercedes-Transporter vor ihm.
Gegen 8.45 Uhr musste eine 43-Jährige an einer roten Baustellenampel auf der B71 halten, wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel am Donnerstag mitteilte.

Eine 32-Jährige in einem VW bemerkte den abbremsenden Mercedes-Transporter vor ihr zu spät und krachte mit ihrem VW hinein.

Bei dem Aufprall wurden mehrere Menschen verletzt.

Die 43-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt, schwebe aber laut der Polizei nicht in Lebensgefahr.

Vier weitere Insassen des Mercedes im Alter zwischen 32 und 79 Jahren wurden leicht verletzt.

Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird im fünfstelligen Bereich geschätzt.

Nach dem Unfall war die B71 für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.

