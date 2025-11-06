Zu spät reagiert: Mehrere Verletzte nach Unfall an roter Ampel

Gardelegen - Am Mittwochmorgen wurden mehrere Personen bei einem Autounfall zwischen Estedt und Wiepke ( Sachsen-Anhalt ) verletzt.

Der VW krachte frontal in den Mercedes-Transporter vor ihm. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Gegen 8.45 Uhr musste eine 43-Jährige an einer roten Baustellenampel auf der B71 halten, wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel am Donnerstag mitteilte.

Eine 32-Jährige in einem VW bemerkte den abbremsenden Mercedes-Transporter vor ihr zu spät und krachte mit ihrem VW hinein.

Bei dem Aufprall wurden mehrere Menschen verletzt.

Die 43-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt, schwebe aber laut der Polizei nicht in Lebensgefahr.

Vier weitere Insassen des Mercedes im Alter zwischen 32 und 79 Jahren wurden leicht verletzt.