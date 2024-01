Zu viel Gedränge im Lebensmittelmarkt: Frau prügelt mit Bierflasche auf Kundin ein

Nürnberg - Weil ihr offenbar das Gedränge in einem Lebensmittelgeschäft im Hauptbahnhof Nürnberg zu bunt wurde, ist eine 46-jährige Deutsche am Sonntagnachmittag handgreiflich geworden.

Schläge in der Schlange: An der Kasse eines Lebensmittelgeschäfts musste die Bundespolizei nach einer körperlichen Auseinandersetzung eingreifen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Wie die Bundespolizei Nürnberg am Montagvormittag bekannt gab, soll die Beschuldigte während ihres Ausrasters einer Kundin vor ihr eine volle Bierplastikflasche auf den Hinterkopf geschlagen haben, als sie in der Schlange an der Kasse anstanden.

"Diese wollte die Schlägerin zur Rede stellen, welche ihr aber mit erhobener Faust weitere Gewalt androhte", teilte sie Polizei mit.

"Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung versuchte die tobende Frau, die Libanesin mit ihrem Rucksack zu schlagen."

Eine alarmierte Streife versuchte mehrmals, die 46-jährige Aggressorin zu beruhigen. Sie erklärte sich zu einem freiwilligen Atemalkoholtest bereit – dieser ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille.

"Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete diese für die wohnsitzlose Frau die Haftvorführung an." Durch den Angriff habe die 57-jährige Libanesin eine schmerzhafte Verletzung erlitten und musste durch einen Rettungsdienst versorgt werden.