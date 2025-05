25.05.2025 12:07 Zugausfälle, Polizeieinsatz: Schwarzer Koffer sorgt für Chaos

Aufregung durch einen schwarzen Koffer am Freitagnachmittag in einem Zug auf der Strecke von Dessau über Köthen in Richtung Aschersleben.

Von Tino Hahner

Dessau-Roßlau - Aufregung am Freitagnachmittag in einem Zug auf der Strecke von Dessau über Köthen in Richtung Aschersleben. Alles in Kürze Schwarzer Koffer sorgt für Chaos im Zug.

Zug wird in Köthen geräumt und durchsucht.

Sprengstoffspürhund findet nur Kleidung.

Zwei Züge fallen aus, zwei mit Verspätung.

Bundespolizisten kontrollierten das Gepäckstück im Zug. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa Ein schwarzer Koffer konnte keinem Besitzer zugeordnet werden. Auch wiederholte Lautsprecherdurchsagen brachten keinen Erfolg. Der Zug fuhr schließlich am Bahnhof Köthen bis zum Ende des genutzten Bahngleises und wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Bahnpersonal geräumt. Parallel forderten die Bundespolizisten einen Diensthundeführer mit einem Sprengstoffspürhund an. Schnell war jedoch klar, dass der Koffer ungefährlich war. In ihm befand sich lediglich Kleidung, die einer 43-Jährigen zugeordnet werden konnte. Durch den polizeilichen Einsatz erhielten zwei Züge insgesamt eine Verspätung von 30 Minuten. Zudem fielen zwei Züge komplett aus. Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes erneut eindringlich darauf hin, auf das Reisegepäck zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz und eventuell einer Strafzahlung kommen.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa