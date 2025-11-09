Zwei brutale Angriffe bei Dunkelheit am Wochenende in Gotha

Gotha - In Gotha haben sich am Wochenende zwei rücksichtslose Attacken ereignet. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen.

Die Polizei ermittelt nach den Vorfällen in Gotha wegen Körperverletzung. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der erste Angriff hatte sich am Samstag gegen 18.30 Uhr in der Straße "Coburger Platz" zugetragen.

Den Angaben nach waren zwei ukrainische Staatsbürger von fünf bis sechs ausländischen Personen mit Pfefferspray attackiert worden. Möglicherweise wurden die beiden Opfer von der Gruppe auch noch mit Messern bedroht.

Die Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Laut den Beamten wurden die zwei Ukrainer leicht verletzt.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.30 Uhr, wurden in der Uelleber Straße ein 36-Jähriger und ein 39-Jähriger von einer ausländischen Gruppe ebenfalls mit Pfefferspray angegriffen. Ein Opfer bekam außerdem noch eine Bierflasche auf den Kopf. Wie die Polizei mitteilte, soll es sich bei den Tätern offenbar um vier Personen handeln.