Zwei Frauen verirren sich im Nationalpark Hainich
Von Jörg Schurig
Bad Langensalza - Zwei Frauen im Alter von 60 und 71 Jahren haben sich am Wochenende im Thüringer Nationalpark Hainich verirrt.
Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Nordhausen wurden sie auf einer Wanderung von der einsetzenden Dunkelheit überrascht und konnten nicht mehr eigenständig aus dem Wald herausfinden.
Die 60-Jährige setzte via Handy einen Notruf ab. Die Ortung des Mobiltelefons half später bei der Suche.
Die Feuerwehr Bad Langensalza habe ihre Drohneneinheit in den Nationalpark geschickt, hieß es weiter. Noch bevor die Drohne in der Luft war, hätten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich die beiden Frauen aber wohlbehalten auffinden können – im tiefen Unterholz fernab ausgeschilderter Wanderwege.
"Der Kraft der Stimme und des Zuhörens ist es abschließend zu verdanken, dass die beiden Frauen in Obhut genommen werden konnten", schilderte die Polizei das Vorgehen bei der Suche.
Titelfoto: Jacob Schröter/dpa