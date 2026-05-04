Zwei Fußgänger im Erzgebirge angefahren: Beide Fahrer flüchten vom Unfallort
Schneeberg - Gleich zweimal wurden am Sonntag im Erzgebirge Fußgänger jeweils von einem Zweirad angefahren. In beiden Fällen flüchteten die Fahrer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Der Biker war dem 45-Jährigen in der Teichstraße nahe dem Eschenweg in Schneeberg aufgefallen, da er augenscheinlich zu schnell unterwegs war.
Als der Fußgänger ihn darauf aufmerksam machen wollte, fuhr der Unbekannte auf den Mann zu.
Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, sprang der Fußgänger zwar zur Seite, doch nicht weit genug. Es kam zur Kollision zwischen ihm und dem Motorrad, wodurch sich der Fußgänger leichte Verletzungen zuzog.
Der Schock saß tief. Doch seine Verletzungen mussten nicht behandelt werden.
Der Unfallverursacher schenkte dem Fußgänger offenbar keine weitere Beachtung und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Der Unbekannte wurde als kräftig beschrieben. Zudem war er mit einem Tanktop bekleidet und trug einen weißen Helm mit buntem Muster. Sein Crossmotorrad hatte ein grünes Schutzblech.
Nach Kollision mit Fahrradfahrer: 60-Jährige stürzt und verletzt sich
Auch in Schwarzenberg kam es zu einer Kollision, bei der eine Fußgängerin (60) ebenfalls leicht verletzt wurde.
Ein bislang unbekannter Mann fuhr mit seinem roten Rad über den Fußweg der Bahnhofstraße und kollidierte mit der 60-Jährigen, die daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrradfahrer stieß anschließend an einen geparkten Ford und flüchtete.
An dem Ford entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 500 Euro.
In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat Beobachtungen zu den beiden Vorfällen gemacht oder kann zur Identifizierung der beiden Flüchtigen beitragen?
Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Aue unter folgender Telefonnummer entgegen: 03771 12-0.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, 123rf/profile_rissix