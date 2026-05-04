Zwei Fußgänger im Erzgebirge angefahren: Beide Fahrer flüchten vom Unfallort

Schneeberg - Gleich zweimal wurden am Sonntag im Erzgebirge Fußgänger jeweils von einem Zweirad angefahren. In beiden Fällen flüchteten die Fahrer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Fußgänger (45) war am Sonntag in Schneeberg unterwegs, als ihm der Biker entgegenkam. (Archivfoto) © 123rf/profile_rissix

Der Biker war dem 45-Jährigen in der Teichstraße nahe dem Eschenweg in Schneeberg aufgefallen, da er augenscheinlich zu schnell unterwegs war.

Als der Fußgänger ihn darauf aufmerksam machen wollte, fuhr der Unbekannte auf den Mann zu.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, sprang der Fußgänger zwar zur Seite, doch nicht weit genug. Es kam zur Kollision zwischen ihm und dem Motorrad, wodurch sich der Fußgänger leichte Verletzungen zuzog.

Der Schock saß tief. Doch seine Verletzungen mussten nicht behandelt werden.

Der Unfallverursacher schenkte dem Fußgänger offenbar keine weitere Beachtung und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Unbekannte wurde als kräftig beschrieben. Zudem war er mit einem Tanktop bekleidet und trug einen weißen Helm mit buntem Muster. Sein Crossmotorrad hatte ein grünes Schutzblech.