Zwei Kinder prügeln auf Zwölfjährigen ein und fliehen vor Polizei

Parsberg - Zwei Jungen haben einen zwölfjährigen Schüler am Bahnhof Parsberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz massiv angegriffen.

Einen Verdächtigen (12) konnte die Polizei bereits ausfindig machen und den Fall dem Jugendamt mitteilen. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Die beiden Minderjährigen stießen den Schüler am Freitag zu Boden, traten ihm in den Bauch und schlugen ihm auf den Kopf, wie die Bundespolizei mitteilte.

Einer der Verdächtigen soll ebenfalls zwölf Jahre alt sein.

Eine Lehrerin hatte den Vorfall am Freitag gegen 13.15 Uhr am Bahnhof beobachtet und die Polizei gerufen.

Bevor die Beamten eintrafen, seien die Verdächtigen bereits geflohen. Die Polizisten übergaben den verletzten Jungen schließlich seinem Vater.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Unter anderem werden Videoaufzeichnungen ausgewertet.