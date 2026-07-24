Zwei Mädchen (8) sexuell belästigt: Jugendlicher wird festgenommen

Dotternhausen - Ein schwerwiegender Vorfall an einem Jugendtreffpunkt im Zollernalbkreis beschäftigt derzeit die Kriminalpolizei: Ein 17-Jähriger soll zwei achtjährige Mädchen auf einem Pausenhof in Dotternhausen sexuell belästigt haben.

Der Jugendliche (17) sprach die achtjährigen Kinder an. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hielten sich die beiden achtjährigen Kinder am Donnerstag gegen 17.20 Uhr auf dem Gelände an der Schulstraße auf. Zu diesem Zeitpunkt kam der 17-Jährige mit seinem E-Scooter an den Pausenhof gefahren und verwickelte die beiden Mädchen in ein Gespräch.

Im weiteren Verlauf soll der Jugendliche die Kinder dann in sexuell motivierter Absicht belästigt haben.

Die beiden Mädchen rannten weg und vertrauten sich nach dem Vorfall einer Betreuerin an. Diese zögerte nicht, informierte die Eltern der Kinder und alarmierte die Polizei. Die Beamten leiteten daraufhin umfassende Fahndungsmaßnahmen im Umfeld ein.