Zwei Männer geschlagen und mit Messer bedroht: Tatverdächtiger in Gewahrsam

Stollberg - Ein 20-jähriger Mann wollte am Montagabend die Wohnung einer ebenfalls 20-Jährigen in Stollberg ( Erzgebirge ) nicht verlassen. Doch die junge Frau war nicht die Einzige, auf die der aggressive Türke nicht hören wollte.

Der 20-jährige Türke muss sich wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten. (Symbolfoto) © 123rf/markusbeck

Zwei Anwohner (20 und 24) eines Mehrfamilienhauses in der Glückaufstraße wurden gegen 20.25 Uhr auf großen Lärm aufmerksam und gingen diesem nach.

Als sie an der Wohnung klingelten, aus der der Krach kam, öffnete ihnen ein Mann. Dieser schlug den 24-Jährigen unvermittelt mehrfach ins Gesicht. Als der 20-Jährige zu Hilfe eilte, wurde auch dieser angegriffen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden beide leicht verletzt, mussten aber nicht von einem Arzt behandelt werden.

Daraufhin flüchteten die beiden in den Keller, wohin der Angreifer ihnen folgte und sie dort offenbar mit einem Messer bedrohte.

Ohne weitere Vorkommnisse verschwand er wieder in die Wohnung, wo ihn die alarmierten Polizisten stellen konnten.