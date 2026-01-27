Zwei Männer geschlagen und mit Messer bedroht: Tatverdächtiger in Gewahrsam
Stollberg - Ein 20-jähriger Mann wollte am Montagabend die Wohnung einer ebenfalls 20-Jährigen in Stollberg (Erzgebirge) nicht verlassen. Doch die junge Frau war nicht die Einzige, auf die der aggressive Türke nicht hören wollte.
Zwei Anwohner (20 und 24) eines Mehrfamilienhauses in der Glückaufstraße wurden gegen 20.25 Uhr auf großen Lärm aufmerksam und gingen diesem nach.
Als sie an der Wohnung klingelten, aus der der Krach kam, öffnete ihnen ein Mann. Dieser schlug den 24-Jährigen unvermittelt mehrfach ins Gesicht. Als der 20-Jährige zu Hilfe eilte, wurde auch dieser angegriffen.
Wie die Polizei mitteilte, wurden beide leicht verletzt, mussten aber nicht von einem Arzt behandelt werden.
Daraufhin flüchteten die beiden in den Keller, wohin der Angreifer ihnen folgte und sie dort offenbar mit einem Messer bedrohte.
Ohne weitere Vorkommnisse verschwand er wieder in die Wohnung, wo ihn die alarmierten Polizisten stellen konnten.
Tatverdächtiger wehrt sich gegen Platzverweis
Während der Aufnahme der Geschehnisse stellte sich zudem heraus, dass der Tatverdächtige mehrfach durch die 20-Jährige aufgefordert wurde, die Wohnung zu verlassen. Da er weiterhin nicht bereit war, dieser Bitte zu folgen, wurde ihm ein Platzverweis durch die Beamten ausgesprochen.
Doch auch diesem widersetzte er sich vehement. Letztendlich nahmen die Beamten den unkooperativen 20-Jährigen in Polizeigewahrsam, das er am Dienstagmorgen verlassen konnte.
Der 20-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten.
Titelfoto: 123rf/markusbeck