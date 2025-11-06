Zwei Menschen bei Wohnungsbrand verletzt: Ermittlungen laufen
Barby - Am Mittwochabend wurden zwei Personen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Barby (Sachsen-Anhalt) verletzt.
Der Notruf ging gegen 21.19 Uhr ein, wie das Polizeirevier Salzlandkreis am Donnerstag mitteilte.
Die Feuerwehr rückte mit 25 Kameraden und mehreren Wagen in die Lindenallee aus.
Im Erdgeschoss stand eine Wohnung in Flammen. Als das Feuer ausbrach, befanden sich zwei Menschen darin.
Alle Bewohner wurden vorsichtshalber evakuiert, konnten aber nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Heime zurückkehren.
Der 71-jährige Bewohner der Brandwohnung wurde ins Klinikum Magdeburg eingeliefert und konnte bisher nicht befragt werden, so die Polizei.
Brand in Barby: Zeuge ebenfalls in Klinik gebracht
Auch ein 56-jähriger Zeuge befand sich in der Wohnung. Er sagte aus, bevor er ebenfalls ins Krankenhaus gebracht wurde. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf etwa 10.000 Euro.
Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa