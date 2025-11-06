Zwei Menschen bei Wohnungsbrand verletzt: Ermittlungen laufen

Barby - Am Mittwochabend wurden zwei Personen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Barby ( Sachsen-Anhalt ) verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, ohne dass weitere Wohnungen beschädigt wurden. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der Notruf ging gegen 21.19 Uhr ein, wie das Polizeirevier Salzlandkreis am Donnerstag mitteilte.

Die Feuerwehr rückte mit 25 Kameraden und mehreren Wagen in die Lindenallee aus.

Im Erdgeschoss stand eine Wohnung in Flammen. Als das Feuer ausbrach, befanden sich zwei Menschen darin.

Alle Bewohner wurden vorsichtshalber evakuiert, konnten aber nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Heime zurückkehren.

Der 71-jährige Bewohner der Brandwohnung wurde ins Klinikum Magdeburg eingeliefert und konnte bisher nicht befragt werden, so die Polizei.