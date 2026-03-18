Zwei Verletzte nach Überfall auf Swingerclub in NRW: "Täter sind äußerst brutal vorgegangen"

Sprockhövel - Räuber haben am Dienstagabend in Sprockhövel (Eneppe-Ruhr-Kreis, NRW ) beim Überfall auf einen Swingerclub zwei Menschen verletzt.

Ein Swingerclub in Sprockhövel war am Dienstagabend Schauplatz eines brutalen Raubüberfalls. (Symbolbild) © 123RF/tsuguliev

"Die Täter sind äußerst brutal vorgegangen", sagte ein Polizeisprecher. Ein 70 Jahre alter Mann und die 55 Jahre alte Inhaberin des Clubs seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Ein Täter habe die 55-Jährige vor dem Club abgepasst und sofort Pfefferspray gegen die Frau eingesetzt.

Mit Gewalt sei sie daraufhin ins Haus gebracht worden, wo ihr Mitbewohner bereits gefesselt auf dem Boden gelegen habe. Beide seien mit einer Schusswaffe bedroht worden. Die Frau wurde ebenfalls gefesselt.

Der Swingerclub sei dann von dem Trio nach Wertsachen durchsucht worden.

Die Täter flüchteten am Dienstagnachmittag mit Geld und Schmuck in einem Auto mit Kölner Kennzeichen. Schüsse fielen nicht.